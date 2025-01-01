Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Die Mutter allen Übels
44 Min.Ab 12
Auf einem Schulausflug fangen die begleitenden Eltern plötzlich an, zu halluzinieren. Haben sie Drogen konsumiert? - Und: Ein Sägewerker verletzt einen Kollegen schwer. Steckt Absicht dahinter? - Außerdem: Ein ungewöhnlicher Hilferuf stellt sich als Fehlalarm heraus, doch ganz plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Ist hier ein Verbrechen passiert?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1