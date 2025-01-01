Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 37: Rauchen verboten
44 Min.Ab 12
Ein 16-jähriger Junge wird verletzt im Keller eines Wohnhauses gefunden. Eine Nachbarin behauptet, er habe dort unten heimlich geraucht. - Ein Streit im Stall führt dazu, dass die Ältere von zwei Schwestern von einem Pferd getreten wird und in die Notaufnahme muss. - Ein Trecker rollt unkontrolliert auf die Autobahn und provoziert einen Unfall. Warum wurde der Fahrer bewusstlos?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1