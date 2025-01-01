Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bengel in weiß

SAT.1Staffel 7Folge 42
Folge 42: Bengel in weiß

44 Min.Ab 12

Eine Frau findet ihre bewusstlose Schwester am Straßenrand. Ihr dramatischer Zustand gibt den Rettungskräften Rätsel auf ... - Ein junger Mann hat sich beim Klettern verletzt und wird von seiner Frau in die Notaufnahme gebracht. Doch plötzlich wendet sich das Blatt, als die Frau über starke Schmerzen klagt. - Der romantische Urlaub eines Paares endet mit einem Unfall auf einer Raststätte. Der Mann hat Verletzungen, die auf einen Schuss schließen lassen!

SAT.1
