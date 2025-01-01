Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Schneeweiße Shirts
44 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz bricht eine junge Frau zusammen. Was wie ein Routinefall beginnt, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Einsatz. - Und: Eine Mutter ist ganz plötzlich zuhause kollabiert und kommt nun mit Schmerzen in die Klinik. Doch hinter ihren Beschwerden steckt ein pikantes Geheimnis. - Außerdem: Fassungslos berichtet eine junge Frau, dass ihr Freund von einem Unbekannten vor ein Auto gestoßen wurde. Doch den Spezis kommen schnell Zweifel an ihrer Darstellung.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
