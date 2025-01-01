Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 63: Verhängnisvolles Funkeln
44 Min.Ab 12
Ein 19-jähriges Mädchen droht in einem See zu ertrinken, obwohl sie eine erfahrene Schwimmerin ist. Und wo ist ihr junger Begleiter? - Eine junge Frau wird mit starken Blutungen in die Klinik gebracht. Wurde sie Opfer eines Verbrechens? - Außerdem: Eine Mutter findet ihr Haus verwüstet vor, in der Haushaltskasse fehlt Geld und von ihrem daheimgebliebenen Sohn zunächst jede Spur ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
