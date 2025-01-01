Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf der (Unfall-)Flucht

SAT.1Staffel 7Folge 69
Auf der (Unfall-)Flucht

Auf der (Unfall-)FluchtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 69: Auf der (Unfall-)Flucht

44 Min.Ab 12

Eine 49-jährige Mutter soll einen Skater angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Doch woher stammt ihre Kopfplatzwunde? - Ein 21-Jähriger, nur mit Shorts und Badelatschen bekleidet, bricht auf einem Rastplatz mit Bauchschmerzen und Atemnot zusammen. Was ist dem jungen Mann passiert? - Bei einer Cheerleading-Probe stürzt eine Sportlerin und kann ihre Beine nicht mehr spüren. Doch dies soll nicht der einzige Notfall bleiben.

