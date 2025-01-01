Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Schweinefraß

SAT.1Staffel 7Folge 75
Schweinefraß

SchweinefraßJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 75: Schweinefraß

44 Min.Ab 12

Ein Kind wählt den Notruf, weil es seinem "ungefähr vierjährigen" Freund nicht gut geht. Was ist passiert? Auf die Spezis wartet ein sonderbarer Einsatz! - Und: Ein 38-Jähriger will einen Reifen wechseln, plötzlich sinkt der Wagenheber ab und der Mann klemmt unter dem Auto fest. Ein Unfall oder eine geplante Tat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen