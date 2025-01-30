Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Zu Fall gebracht

SAT.1Staffel 7Folge 78vom 30.01.2025
Zu Fall gebracht

Zu Fall gebrachtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 78: Zu Fall gebracht

44 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Zwei Slackliner wollen hoch hinaus. Doch der Erfahrenere der beiden gerät auf dem Drahtseil in Panik, der andere taumelt und stürzt in die Tiefe. Was hat zu dem lebensgefährlichen Unfall geführt? - Unfall beim Cowboy-und-Indianer-Spiel. Einer Achtjährigen steckt ein selbstgebastelter Pfeil im Rücken. - Ein Notruf einer Frau geht in der Leitstelle ein, dann bricht der Anruf ab. Die Spezis finden die somnolente Patientin mitten im Wald. In ihrer Hand: Ein abgetrennter Finger!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen