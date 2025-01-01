Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Bewaffnet und extrem gefährdet

SAT.1Staffel 7Folge 88
Bewaffnet und extrem gefährdet

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 88: Bewaffnet und extrem gefährdet

44 Min.Ab 12

Ausnahmeeinsatz für die Spezialisten: Ein bewaffneter Mann hat sich in einem brennenden Haus verbarrikadiert. Kann er gestoppt werden? - Jungesellinenabschied in der Klinik am Südring: Ausgerechnet am Tag vor ihrer Hochzeit kommt es für eine Braut und ihre Schwester zu einem dramatischen Ereignis ... - Der harmlose Sturz eines Schülers bringt ein großes Geheimnis ans Licht. Aber warum schwebt er plötzlich in Lebensgefahr?

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

