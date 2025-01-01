Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 96: Oma Hilde schafft das schon
44 Min.Ab 12
Eine Enkelin findet ihre Oma bewusstlos in deren Haus. Wenig später wird dort eine weitere Person aufgefunden. Ist die Seniorin Opfer eines brutalen Überfalls geworden? - Und: Ein junger Feuerwehrmann und Familienvater stürzt bei einem Einsatz ins Feuer. Wie konnte das dem erfahrenen Feuerwehrmann passieren? - Außerdem: Ein Bauarbeiter rammt auf einer Raststätte mit seinen Bagger einen PKW. Wieso hat der Baggerführer die Kontrolle über seine Maschine verloren?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
