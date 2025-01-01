Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Blutiger Geburtstag

SAT.1Staffel 8Folge 104
Blutiger Geburtstag

Blutiger GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 104: Blutiger Geburtstag

44 Min.Ab 12

Ein 35-Jähriger spuckt beim Kerzenausblasen Blut. Doch die Gattin will keine Helfer rufen ... - Eine Frau bringt ihren Mann, der schwerverletzt von der Arbeit kam, in die Notaufnahme. Doch er wehrt sich gegen jegliche Maßnahmen der Spezialisten. - Ein Mann wird in einem Waldstück vermisst - ein Routine-Einsatz? Ganz im Gegenteil: Denn die Spezis stellen bald fest, dass sie gerade auf einem alten Militärgelände suchen und aufgrund von Blindgängern selbst in Lebensgefahr schweben.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen