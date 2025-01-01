Zum Inhalt springenBarrierefrei
Plötzlich aufgetaucht

SAT.1Staffel 8Folge 106
Folge 106: Plötzlich aufgetaucht

44 Min.Ab 12

Ein Familienvater fährt einen Unbekannten an und dieser verschwindet spurlos. Auf der Suche finden die Spezialisten den Sohn des Fahrers bewusstlos! - Nach der Einlieferung eines verletzten Mädchens machen die Ärzte eine grausame Entdeckung auf ihrem Bauch. - Eine Familie landet nach einem Auslandsbesuch am Flughafen. Plötzlich bricht der Sohn zusammen und seine Mutter gerät ins Kreuzfeuer der Fahndung durch den Zoll ...

SAT.1
