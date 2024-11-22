Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 108: Autokorrektur
44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Als eine Schwangere ihren Freund auf einem Bahngelände besuchen will, findet sie ihn aufgespießt vor! Es zählt jede Sekunde, als es zu einer weiteren fatalen Komplikation kommt. - Als sich zwei Geschwister mit ihrem Vater auf einem Fabrikgelände treffen wollen, finden sie stattdessen ihre Mutter verprügelt und bewusstlos vor. Steckt deren Ex-Mann hinter dem feigen Angriff?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
