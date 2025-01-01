Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 110: Big Daddy Eddy
44 Min.Ab 12
Nach einem schweren Autounfall bangt eine Frau um das Leben ihres Freundes. Doch schnell ist klar: Dieser hatte ein Geheimnis, das das Leben der jungen Frau für immer verändern wird. - Ein Eifersuchtsdrama zwischen zwei besten Freunden eskaliert, doch plötzlich muss die Frau, die Grund des Streits ist, um ihr Leben kämpfen. - Horror, statt Traumhochzeit. Der schönste Tag im Leben endet in einer Katastrophe, als die Braut in die Sektpyramide stürzt.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1