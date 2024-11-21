Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 115vom 21.11.2024
Folge 115: Fallhöhe

44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Die Rettungskräfte werden gerufen, weil eine leicht bekleidete Frau bewusstlos im Garten der Notrufgeberin liegt. Im Haus finden die Spezis noch einen fremden Mann und viel Geld. - Auf dem Weg in den Urlaub, der einen von drei Freunden vom Liebeskummer ablenken soll, ist einem der Jungs übel. Dann ist der Liebeskummergeplagte verschwunden. - Eine Frau bringt ihren Vater wegen eines Haushaltsunfalls in die Klinik, doch plötzlich bekommt er starkes Fieber. Was verheimlicht er?

SAT.1
