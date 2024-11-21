Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 115: Fallhöhe
44 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Die Rettungskräfte werden gerufen, weil eine leicht bekleidete Frau bewusstlos im Garten der Notrufgeberin liegt. Im Haus finden die Spezis noch einen fremden Mann und viel Geld. - Auf dem Weg in den Urlaub, der einen von drei Freunden vom Liebeskummer ablenken soll, ist einem der Jungs übel. Dann ist der Liebeskummergeplagte verschwunden. - Eine Frau bringt ihren Vater wegen eines Haushaltsunfalls in die Klinik, doch plötzlich bekommt er starkes Fieber. Was verheimlicht er?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1