Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 116: Der bissige Saugroboter
44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Eine junge Frau verunfallt nach einem Asthmaanfall und ihr Saugroboter verfängt sich in ihren Haaren. Kurz darauf findet sich Blut in Hausflur und Wohnung. Gab es eine schlimme Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem verschwundenen Freund? - Eine junge Frau irrt verletzt über den Rastplatz und erklärt den Autobahnpolizisten, dass ihr Auto gestohlen wurde. Besonders schlimm: Ihre beste Freundin befindet sich noch schlafend auf der Rückbank!
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1