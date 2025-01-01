Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 121: Go, Tanja, Go
44 Min.Ab 12
Eine leicht bekleidete Dame fährt auf der Autobahn einen Motorradfahrer an. Hatte der sie sexuell belästigt? - Als eine Frau ihren Mann nach einem Unfall im Krankenhaus besucht, stellt sie erschrocken fest, dass auch ihre Tochter dort eingeliefert wurde. - Während eines erotischen Abenteuers will der Liebhaber plötzlich überstürzt das Hochbett verlassen und bringt es zum Einsturz. Während der Behandlung kann er sich angeblich nicht mehr an den Grund seiner Panik erinnern.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
