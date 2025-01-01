Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 121
44 Min.Ab 12

Eine leicht bekleidete Dame fährt auf der Autobahn einen Motorradfahrer an. Hatte der sie sexuell belästigt? - Als eine Frau ihren Mann nach einem Unfall im Krankenhaus besucht, stellt sie erschrocken fest, dass auch ihre Tochter dort eingeliefert wurde. - Während eines erotischen Abenteuers will der Liebhaber plötzlich überstürzt das Hochbett verlassen und bringt es zum Einsturz. Während der Behandlung kann er sich angeblich nicht mehr an den Grund seiner Panik erinnern.

