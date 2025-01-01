Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 125
44 Min.Ab 12

In einer Eishalle werden verletzte Eishockey-Spieler gefunden. Ein dritter Spieler ist verschwunden. Für die Spezialisten beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Junge droht, zu ersticken. - Eine Frau bringt ihren stark hustenden Freund in die Klinik. Sein Zustand verschlechtert sich dramatisch. Schließlich steht ein furchtbarer Verdacht im Raum. - Im Garten eines Einfamilienhauses findet die Hauseigentümerin einen vermummten Mann, der offenbar bewusstlos ist.

SAT.1
