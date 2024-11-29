Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 127: Papa sieht rosa
44 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Ein junges Paar will bei einer Familienfeier das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes bekannt geben. Doch als die werdende Großmutter dort ankommt, erwartet sie eine böse Überraschung. - Eine Studentin kommt nach einem Auslandssemester nach Hause und ist geschockt. Hat ihre Schwester aus der gemeinsamen Wohnung einen Puff gemacht? - Die 52-jährige Betreiberin einer Catering-Firma wird mit starken Bauchschmerzen und Verbrennungen in die Notaufnahme gebracht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1