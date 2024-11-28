Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 128: Befürchtungen
44 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Der neue Freund einer Frau verschwindet und wird verunfallt auf der Autobahn aufgefunden. Plötzlich ist sie selbst in kriminelle Machenschaften verstrickt. - Trotz offizieller Verabredung mit Kumpels war ein junger Mann kurz vor dem Unfall, der ihn in die Notaufnahme bringt, heimlich bei der Schwester seiner Freundin. - Als eine werdende Mutter nach Hause kommt, trifft sie fast der Schlag. Alle Habseligkeiten ihres Freundes sind verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1