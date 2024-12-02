Rache wird scharf serviertJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 133: Rache wird scharf serviert
44 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Eine Frau erhält einen Hilferuf ihres Schwagers. Offensichtlich wurde er von einem brutalen Einbrecher niedergeschlagen. Im Haus stoßen die Spezis dann auf eine fremde Frau - ist sie die skrupellose Einbrecherin? - Ein 18-Jähriger wird bei einer Prügelei blutig verletzt. Wurde er schon wieder Opfer einer Mobbing-Attacke? - Eine Frau wird schwer verletzt unter einem zusammengestürzten Baugerüst hinter ihrem Haus gefunden. Hatte sie eine Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1