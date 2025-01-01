Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 152: Seifenoper Spezial
44 Min.Ab 12
In der Kneipe brennt die Luft: Während der Besitzer auf dem WC zusammenbricht, explodiert in der Küche die Fritteuse! Können das wirklich nur Zufälle sein? - Ein 17-Jähriger kommt mit Schwindel und Gangunsicherheit in die Klinik. Als sich sein Zustand kontinuierlich verschlechtert, stehen die Spezis vor einem Rätsel. - Die Spezialisten müssen einen Mann befreien, der zwischen Pkw-Motorhaube und Garagentor eingeklemmt wurde. Am Steuer sitzt der Freund der Stieftochter.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1