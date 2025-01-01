Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 153: Liebesbeweise
44 Min.Ab 12
Eine Frau beobachtet, wie jemand aus einem fahrenden Auto stürzt, in dem auch ihr Freund sitzt! Ist ihr Freund für den Sturz verantwortlich oder selbst in Gefahr? - Schwer verunfallt wird eine Frau von ihrem Freund und Chef in die Notaufnahme gebracht. Kurz darauf erscheint ein weiterer Mann, der auch ihr Freund sein will ... - Als eine Frau ihre Schwester besuchen will, landet sie in einem Albtraum: Sie steht einem Enbrecher mit blutigem Messer gegenüber ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1