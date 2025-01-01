Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Liebesbeweise

SAT.1Staffel 8Folge 153
Folge 153: Liebesbeweise

44 Min.Ab 12

Eine Frau beobachtet, wie jemand aus einem fahrenden Auto stürzt, in dem auch ihr Freund sitzt! Ist ihr Freund für den Sturz verantwortlich oder selbst in Gefahr? - Schwer verunfallt wird eine Frau von ihrem Freund und Chef in die Notaufnahme gebracht. Kurz darauf erscheint ein weiterer Mann, der auch ihr Freund sein will ... - Als eine Frau ihre Schwester besuchen will, landet sie in einem Albtraum: Sie steht einem Enbrecher mit blutigem Messer gegenüber ...

SAT.1
