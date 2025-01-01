Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 171: Der Gast ist (leider) König
44 Min.Ab 12
Zwei Mitarbeiterinnen eines Hotels werden benommen an ihrem Arbeitsplatz aufgefunden. War es ein Überfall? Oder sind sie wieder von Hotelgästen belästigt worden? - Das Zusammenleben einer deutsch-türkischen Patchwork-Familie steht wegen dauernden Protests der beiden Kinder auf der Kippe. - Eine Frau besucht ihre Eltern nach einem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt. Doch ihre Mutter öffnet ihr nicht die Tür. Wo ist die Frau und was hat ihr Nachbar mit ihrem Verschwinden zu tun?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
