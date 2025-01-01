Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morgenstund hat Blut am Grund

SAT.1Staffel 8Folge 178
44 Min.Ab 12

Eine Frau liegt schwerverletzt auf einem zersplitterten Terrassentisch. Wollte sie vor einem Einbrecher fliehen? Oder hat die Ex ihres neues Freundes etwas damit zu tun? - Ein Schüler wird mit einer blutenden Fußverletzung eingeliefert. Als der Arzt bei ihm jedoch zahlreiche Hämatome entdeckt, sind die Eltern besorgt. - Ein 18-Jähriger liegt bewusstlos mit runtergelassener Hose im Vorgarten seiner Mathereferendarin. Haben die beiden etwa eine Affäre?

SAT.1
