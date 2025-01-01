Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Umgekippt
44 Min.Ab 12
Die Atemprobleme eines 17-Jährigen stellen die Spezialisten vor ein Rätsel. Verschweigt der Onkel des Patienten etwas? - Eine Frau wird nach einem Sturz auf den Hinterkopf mit einer Gehirnerschütterung in die Notaufnahme gebracht. Schnell stellt der Arzt fest, dass das nicht alles ist, worunter sie leidet. - Ein verletzter Jogger ruft die Spezialisten auf den Plan. Als kurz darauf eine blutverschmierte Fußprothese gefunden wird, fürchten die Spezis um ein zweites Menschenleben.
