Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 22: Bei dem popt's wohl richtig
44 Min.Ab 12
Eklat im Kino: Ein Maskierter spoilt das Ende des Films und wird dafür von Gästen attackiert. Kurz darauf kollabiert er mit rätselhaften Symptomen. - In der Notaufnahme decken die Spezis das Geheimnis hinter der vermeintlichen Schwangerschaft einer Frau auf. - Zwei befreundete Familienväter prügeln sich bei einem Familienurlaub auf dem Campingplatz. Angeblich war der Auslöser ein Streit zwischen ihren Kindern. Doch den Spezis wird klar, dass der wahre Grund ein anderer ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1