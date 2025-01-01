Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Wie aus bewölktem Himmel
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird auf einem Spaziergang mit seinem Hund schwer verletzt. Doch auch der Täter befindet sich in Lebensgefahr. - Ein älterer Mann ist in der Dusche zusammengebrochen. Ein Routineeinsatz, denken die Sanitäter. Doch dann stehen sie vor einem Rätsel: Warum wollte der Mann mit Klamotten unter die Brause? - Ein muskulöser Sportler trägt seine verletzte Freundin in die Klinik und stolpert. Was hat zum Schwächeanfall des Mannes geführt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
