Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Im Visier

SAT.1Staffel 8Folge 38
Im Visier

Im VisierJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 38: Im Visier

43 Min.Ab 12

Der Zoll observiert einen Verdächtigen vor einem verlassenen Haus. Doch zwei junge Leute tauchen plötzlich auf und stören die Aktion. - Ein Hotelier bringt seine Azubine in die Notaufnahme. Die Ärzte sind schnell mit einem rätselhaften Notfall konfrontiert. - Eine 37-Jährige will den neuen Freund ihrer Mutter kennenlernen, doch dann der Schock: Vor deren Haus steht ein Rettungswagen, Sanitäter versorgen ihre Mutter. Was hat sich hier abgespielt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen