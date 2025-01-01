Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 39: Blitzidee
44 Min.Ab 12
Eine Frau findet ihren Sohn bewusstlos und maskiert auf einer Straße. Als sich herausstellt, dass es nicht ihr Sohn, sondern ein Unbekannter ist, der nur die Jacke ihres Sohnes trägt, deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. - Eine Frau wird nach einem Arbeitsunfall mit einer Gartenkralle im Oberschenkel in die Klinik gebracht. Der Arzt kommt einem gefährlichen Geheimnis auf die Spur. - Ein Männertrip läuft schief, denn plötzlich sind alle Beteiligten verschwunden ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
