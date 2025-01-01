Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 49
Folge 49: Mist, aber immerhin etwas

44 Min.Ab 12

Ein Teenager bricht auf einer Straße aus unklaren Gründen zusammen. Als kurz darauf ein weiterer Jugendlicher mit ähnlichen Symptomen in die Klinik eingeliefert wird, ist klar, dass es einen Zusammenhang zwischen den Fällen geben muss. Die Ursache und mögliche weitere Opfer müssen dringend gefunden werden. - Eine Kosmetikerin kommt in arge Bedrängnis, als plötzlich der Zoll vor ihrer Tür steht und fast gleichzeitig ein Mann in ihrem Studio kollabiert.

