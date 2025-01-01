Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Kurzschluss-Reaktion

SAT.1Staffel 8Folge 51
44 Min.Ab 12

Eine Frau flieht vor der Polizei und fährt gegen einen Stromkasten. Während sie an ihren Unfallfolgen zu verbluten droht, sind die Spezis zunächst machtlos, denn ihr Wagen steht unter Starkstrom! - Ein Mann wird unterkühlt in die Notaufnahme gebracht. Als er sich erholt, bleibt sein kleiner Finger blau. - Die Spezis werden zu einer Frau gerufen, die in einem Park ohnmächtig wurde. Doch am Einsatzort stellt sich heraus: Die vermeintliche Frau ist ein Mann in Frauenkleidern ...

