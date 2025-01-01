Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 62: Zum Geburtstag viel Glück
44 Min.Ab 12
Eine Geburtstagsparty eskaliert - ein unter Herzschwäche leidender Mann wird vermisst. Offensichtlich waren Drogen im Spiel und es hat ein Kampof stattgefunden. Warum wurde überhaupt gefeiert - die Gäste können das Geburtstagskind nicht leiden? - Ein frischgebackener Familienvater ist am Rheinufer zusammengebrochen. Wie kam er dort hin und was verheimlicht er seiner Frau? - Eine Frau folgt dem dramatischen Hilferuf ihres Mannes. Vor Ort findet sie von ihm keine Spur ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1