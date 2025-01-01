Der glühende Pfad zur HochzeitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 77: Der glühende Pfad zur Hochzeit
44 Min.Ab 12
Ein Autofahrer wird während der Fahrt ohnmächtig. Der Wagen verunglückt, dann bricht auch noch Feuer aus. Ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit beginnt. - Ein Artist verdächtigt den Zirkusdirektor, ihm absichtlich verdorbene Lebensmittel untergejubelt zu haben. Als der davon erfährt, bricht er zusammen. - Eine Frau erhält einen alarmierenden Anruf ihres Vaters. Bei ihrer Suche findet sie aber nur weitere, zum Teil verletzte Personen. Von ihrem Papa keine Spur ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1