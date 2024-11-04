Rausch der GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Rausch der Geschwindigkeit
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Ein schwerer Unfall zweier Brüder bei Tempo 150 gibt den Beamten von der Autobahnpolizei Rätsel auf. Warum hat der eine den anderen von der Straße gedrängt, obwohl die beiden ein Herz und eine Seele sind? - Ein Mann bricht Blut hustend zusammen - der junge Mann, der ihn in die Notaufnahme bringt, behauptet, sein Sohn zu sein! Während der Verletzte um sein Leben kämpft, muss sich seine Ehefrau sich mit dessen Vergangenheit auseinandersetzen.
