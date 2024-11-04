Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Rausch der Geschwindigkeit

SAT.1Staffel 8Folge 84vom 04.11.2024
Rausch der Geschwindigkeit

Rausch der GeschwindigkeitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 84: Rausch der Geschwindigkeit

44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Ein schwerer Unfall zweier Brüder bei Tempo 150 gibt den Beamten von der Autobahnpolizei Rätsel auf. Warum hat der eine den anderen von der Straße gedrängt, obwohl die beiden ein Herz und eine Seele sind? - Ein Mann bricht Blut hustend zusammen - der junge Mann, der ihn in die Notaufnahme bringt, behauptet, sein Sohn zu sein! Während der Verletzte um sein Leben kämpft, muss sich seine Ehefrau sich mit dessen Vergangenheit auseinandersetzen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen