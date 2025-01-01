Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 86: Wahrheits-Crash
44 Min.Ab 12
Ein 20-jähriger Autofahrer fährt in einen parkenden Pkw und wird schwer verletzt. Als die Spezialisten die Unfallursache ermitteln, entdecken sie sein pikantes Geheimnis. - Eine Studentin begleitet ihre Freundin mit Schnittverletzungen und unspezifischen Symptomen in die Notaufnahme. Was keiner ahnt: Ihr Leben hängt am seidenen Faden, nicht das ihrer Freundin! - Nach einem Streit liegt der Nachbarssohn regungslos im Garten einer Frau.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
