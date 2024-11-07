Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 91: Absturz eines Models
44 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Drama bei einem Fotoshooting: Ein Model schwebt nach einem Sturz aus dem Fenster in Lebensgefahr. Wurde sie gestoßen? Ein Mann erleidet immer wieder Anfälle, an die er sich nicht erinnern kann. Ist er überlastet, weil er sich immer häufiger um seinen kleinen Enkelsohn kümmern muss? Eine Frau wird bewusstlos und mit einer Kopfplatzwunde in einer Tiefgarage aufgefunden. Die Spezis finden heraus: Sie wurde vor einem Jahr in einem Park überfallen. Ist sie erneut zum Opfer geworden?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1