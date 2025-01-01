Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nicht alle Tassen im Schrank

SAT.1Staffel 9Folge 105
44 Min.Ab 12

Eine Mutter liegt nach Lern-Stress mit ihrem Teenager-Sohn verletzt im Garten, der 17-Jährige ist verschwunden. Vor Ort stoßen der Vater und die Spezis auf gefährliche Überraschungen. - Einem Glaser stecken Scherben tief in Rücken und Gesäß - und er ist angetrunken. - Eine 17-jährige Diabetikerin verschwindet spurlos. Die Suche führt die Spezis zu einem Gewerbegebiet. Als dort ein abgeschnittenes Ohr gefunden wird, ist klar: Das unterzuckerte Mädchen schwebt in höchster Gefahr!

