Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 106
Folge 106: Der Drachenschreck

44 Min.Ab 12

Eine Mutter vermisst ihre beiden Söhne. Ihre Handyortung führt sie zu einem einsamen Parkplatz mit einem verunfallten Auto, in denen sich blutbefleckte Kleidungsstücke der beiden finden. - Ein angeblicher Zusammenstoß mit einer Türkante hat das Gesicht eines ehemaligen Boxers schwer ramponiert. - Eine Frau schlägt sich mit einer Bowlingkugel selbst K.o., weil sie mit einem Finger in der Kugel stecken bleibt. Alles nur ein unglücklicher Unfall?

