Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Die Unglückskarre

SAT.1Staffel 9Folge 118
Die Unglückskarre

Die UnglückskarreJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 118: Die Unglückskarre

44 Min.Ab 12

Eine Frau ist in einem Pkw eingesperrt, der in der Sonne schmort. Die verzweifelte Mutter tut alles, um ihre Tochter zu befreien, doch es gelingt ihr nicht. Kommen die Spezis noch rechtzeitig? - Als eine Frau ihren Freund in der Notaufnahme besucht, muss sie erfahren, dass er bereits von seiner angeblichen Freundin eingeliefert wurde. - Zwei Polizisten werden auf eine Gruppe Wildcamper aufmerksam und kommen gerade richtig: Der kranke Chef der Gruppe ist verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen