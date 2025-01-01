Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 118: Die Unglückskarre
44 Min.Ab 12
Eine Frau ist in einem Pkw eingesperrt, der in der Sonne schmort. Die verzweifelte Mutter tut alles, um ihre Tochter zu befreien, doch es gelingt ihr nicht. Kommen die Spezis noch rechtzeitig? - Als eine Frau ihren Freund in der Notaufnahme besucht, muss sie erfahren, dass er bereits von seiner angeblichen Freundin eingeliefert wurde. - Zwei Polizisten werden auf eine Gruppe Wildcamper aufmerksam und kommen gerade richtig: Der kranke Chef der Gruppe ist verschwunden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1