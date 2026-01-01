Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die verlorene Tochter

Folge 120: Die verlorene Tochter

44 Min.Ab 12

Eine Mutter vermisst ihre 18-jährige Tochter. Die Suche nach ihr führt in ein munitionsverseuchtes Waldgebiet und bringt alle Helfer in Gefahr. Was hatte das Mädchen dort zu suchen? - Eine Teenagerin stürzt auf der Toilette und schlägt mit der Wange auf. Plötzlich wird ihr Zustand lebensbedrohlich. - Eine 30-Jährige ist bei ihrer Mutter eingeladen, um deren neuen Freund kennenzulernen. Doch statt der beiden findet sie eine Blutspur, die bis zur verschlossenen Besenkammer führt.

