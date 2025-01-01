Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Knall auf Fall zur Hochzeit

SAT.1Staffel 9Folge 127
44 Min.Ab 12

Auf einem Rastplatz schießen zwei Unbekannte im Vorbeifahren auf den Pkw einer Frau. Die Autobahnpolizisten ermitteln, ob sie das Opfer eines gezielten Anschlags wurde. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wende. - Ein Musiker ist bei einem Fahrradunfall schwer gestürzt. In der Notaufnahme entdeckt der Arzt Symptome, die nicht zu seinen Verletzungen passen. - Ein 17-jähriger Junge hängt bewusstlos mit halbem Oberkörper aus dem Fenster. Handelte es sich um eine Gewalttat?

SAT.1
