Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 136: Hund ohne Durchblick
44 Min.Ab 12
Ein Blindenhund kommt ohne sein blindes Frauchen nach Hause. Warum hat der eigentlich so treue Gefährte sie hilflos im Wald gelassen? - Ein Mann bricht in der Notaufnahme nach einem Motorradunfall zusammen. Und dann läuft alles anders, als erwartet - ein schwieriger Fall für die junge Ärztin Isabella! - Ein überladenes Hochregal in einer Lagerhalle kostet eine junge Mitarbeiterin fast das Leben. Wer hat das Regal trotz sichtbarer Warnschilder zu schwer beladen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1