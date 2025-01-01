Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 24: Triebsüchtig
44 Min.Ab 12
Eine Frau hat die Beschwerden ihrer Mutter über den freizügigen Nachbarn nie ernst genommen, doch dann liegt er halbnackt in ihrem Garten. Hat der Mann ihre Mutter bedrängt? Ein Mann liefert sich selbst wegen Kreislaufschwäche in die Notaufnahme ein. Er wirkt betrunken, behauptet aber, keinen Tropfen Alkohol getrunken zu haben. Sagt er die Wahrheit? Ein Mädchen läuft allein über einen Rastplatz und sucht seinen Papa. Die Mutter berichtet von einem ominösen Anruf ihres Mannes.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1