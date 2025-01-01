Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Verflixt und zugenagelt

SAT.1Staffel 9Folge 25
Verflixt und zugenagelt

Verflixt und zugenageltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 25: Verflixt und zugenagelt

44 Min.Ab 12

Ein Mann unter Schock: Er will beobachtet haben, wie sein Schwager einen Frauenkörper entsorgte. Als ein Frauenschuh auftaucht, wird die furchtbare Behauptung immer wahrscheinlicher. - Eine Frau erleidet beim Salsa-Tanzen Krampfanfälle und stürzt. Könnte ihr Freund etwas damit zu tun haben? - Eine Mutter befürchtet, dass ihre Tochter im Streit ihren Freund aus dem Fenster stoßte. Als wenig später der Nachbar Opfer einer Attacke wird, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen