Auf Streife - Die Spezialisten

Schatten auf der Solaranlage

SAT.1Staffel 9Folge 29
44 Min.Ab 12

Ein Mann stürzt bei einem Streit mit dem Installateur der Solaranlage vom Dach des Hauses. Als eine Explosion das Haus erschüttert, spitzt sich der Fall dramatisch zu. - Ein Vater wird mit einem Werkzeug tief in der Brust steckend in die Notaufnahme eingeliefert. Auf der Suche nach den Ursachen überkommt seine Frau ein furchtbarer Verdacht. - Eine 16-jährige Diabetikerin ist verschwunden. Weil die Jugendliche stark unterzuckert ist, wird eine Drohne für die Suche eingesetzt.

SAT.1
