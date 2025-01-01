Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 32: Wieder holen ist gestohlen
44 Min.Ab 12
Auf einem Rastplatz bauen die Fahrer zweier getunter Autos einen Unfall. Die Spezis müssen herausfinden, ob es sich um ein illegales Rennen gehandelt hat. - In einem Streichelzoo wird der Besitzer von seiner Frau und seiner Stieftochter verletzt aufgefunden. Die Spezis haben alle Hände voll zu tun, um die komplizierten Hintergründe aufzuklären ...
