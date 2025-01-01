Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Wieder holen ist gestohlen

SAT.1Staffel 9Folge 32
Wieder holen ist gestohlen

Wieder holen ist gestohlenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 32: Wieder holen ist gestohlen

44 Min.Ab 12

Auf einem Rastplatz bauen die Fahrer zweier getunter Autos einen Unfall. Die Spezis müssen herausfinden, ob es sich um ein illegales Rennen gehandelt hat. - In einem Streichelzoo wird der Besitzer von seiner Frau und seiner Stieftochter verletzt aufgefunden. Die Spezis haben alle Hände voll zu tun, um die komplizierten Hintergründe aufzuklären ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen