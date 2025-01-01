Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: In der Sonne gebrutzelt
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird unter der Sonnenbank eingesperrt und erleidet schwere Verbrennungen. Als die Spezis feststellen, dass der Besitzer des Sonnenstudios verschwunden ist, stehen sie vor einem Rätsel. - Ein Mann verletzt sich nach einem Wutanfall an der Hand. Doch woher kommt die Beule an seinem Hinterkopf? - Eine Frau findet eine blutüberströmte Fremde in ihrer Wohnung und es sieht ganz so aus, als hätte diese ein romantisches Date mit ihrem Freund gehabt.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1