Auf Streife - Die Spezialisten

Wo Rauch ist, muss kein Feuer sein

SAT.1Staffel 9Folge 39
43 Min.Ab 12

Die Feuerwehr platzt in ein Foto-Shooting, bei dem mit illegalen Rauchbomben gearbeitet wird. Hinter den Kulissen des Shootings brodelt es, und die Spezialisten werden Zeugen eines hinterhältigen Anschlages. - Eine Frau kämpft sich durch eine Diät und kommt mit Verbrühungen durch den Dampfgarer in die Notaufnahme. - Ein Mann wird von seiner Freundin in eine Burg gelockt und dort von einem Ritter in Rüstung niedergeschlagen. Die Freundin ist verschwunden!

SAT.1
