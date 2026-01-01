Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 48: Ohrensausen
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird auf einem Autobahnrastplatz beinahe überfahren und ist sich sicher: das war Absicht! Sie scheint das Opfer eines skrupellosen Stalkers zu sein. - Nach einem heftigen Skateunfall, der mit einer abgebrochenen Glasflasche im Oberschenkel endet, wird ein Jugendlicher in die Klinik gebracht. Schnell stellt sich heraus, dass er ein sehr großes Geheimnis hat, welches nur sein bester Freund zu kennen scheint ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
